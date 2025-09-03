Alfonso Arús confiesa qué es lo que más odia en el mundo: "Está aquí porque es un inútil"

Álvaro Casares se ha quedado bien a gusto en este vídeo viral del que se hace Aruser@s. El creador de contenidos ha hecho una lista con las cosas que más detesta en el mundo y Alfonso Arús está especialmente de acuerdo con una de ellas.

El excesivo precio de las chucherías, la tortilla muy cuajada, la gente que lleva el móvil a todo volumen en el transporte público, los pesados que plantan su sombrilla demasiado cerca de la tuya en la playa... Hay cosas -y, por qué no decirlo, personas- que a todos nos resultan odiosas y el gran Álvaro Casares ha hecho una lista con todas ellas, como vemos en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

El creador de contenidos tiene claro que la cortina de la ducha es también una de ellas, además de las falsas promociones de los supermercados. "La gente a la que le gusta madrugar, la cuchara de madera del helado que hace que el helado sepa a madera, la carta en QR y el precio de las palomitas, que son más caras que las entradas del cine", remata el tiktoker.

Su peculiar publicación inspira a Alfonso Arús, quien no duda en reconocer que uno de los elementos que aparecen en este catálogo del odio le pone especialmente nervioso. "Me quedo con la gente que se te coloca al lado en la playa cuando hay metros y metros y metros para que se ubique en otra posición", reconoce.

Tampoco soporta a quienes hacen lo mismo en los restaurantes. "Durante una época de tu vida, la gente joven puede pensar que ha ligado. Pero cuando llegas a una edad ya sabes que no hay posibilidad de que le gustes, así que ya dices: 'No, está aquí porque es un inútil'", bromea el presentador.