El novio de Ayuso recurre su procesamiento y aporta un nuevo informe pericial para intentar evitar el juicio

Los detalles González Amador ha pedido la declaración de dos nuevos testigos y la presentación de un informe pericial tributario encargado por su defensa para intentar evitar el juicio.

La defensa de Alberto González Amador ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, de confirmar su procesamiento por dos delitos fiscales y falsedad documental, según un escrito al que ha tenido acceso laSexta. De esta manera, la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha insistido en pedir las diligencias que la jueza le denegó en mayo.

Así, González Amador ha solicitado la declaración de dos nuevos testigos y la presentación de un informe pericial tributario encargado por su defensa para tratar de desmontar las acusaciones de delito fiscal y falsedad documental que pesan contra él.

El pasado 29 de mayo Inmaculada Iglesias dictó un auto equivalente al procesamiento en el que proponía juzgar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por delitos fiscales y falsedad documental por un presunto fraude de 351.000 euros a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021 a través del falseamiento de hasta 15 facturas.

