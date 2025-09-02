Ahora
Paula Echevarría deja el 'glamour' a un lado y muestra la cruda realidad de ir con los niños a la playa

"Que si las sillas, los hinchables, las toallas...", comenta Tatiana Arús acerca de estas imágenes en la que podemos ver a Paula Echevarría cargar con todos los trastos para ir a la playa como lo hacen todas las madres de este país.

Ver a los madres y a los padres cargando con todos los 'cacharros' para ir a la playa en compañía de los niños es una de las imágenes más habituales del verano en España, sin duda, pero quizá no estems tan acostumbrados a ver que los portadores de todos esos 'chismes' sean famosos.

Este es el caso de Paula Echevarría quien ha querido dejar de lado el 'postureo' en este vídeo que hoy vemos en Aruser@s y que ella misma ha publicado en redes. Como no podía ser de otra manera, no ha tardado en convertirse en viral.

En él podemos ver a la actriz llevando los juguetes, las toallas, la bolsa de playa, los hinchables, la sombrilla... y todo con lo que sus hijos hayan querido llevar. Una imagen que quizá no tiene demasiado glamour, pero sí está repleta de cariño.

Alfonso Arús no descarta que ella sea la propietaria de 'El Corte Inglés' ambulante que deambula por las costas españolas.

