Victoria Beckham desvela por qué nunca sonríe y sí, culpa a David Beckham: "Por eso parezco malhumorada"

Victoria Beckham no para de dejar momentazos en su documental y, desde luego, los que protagoniza con David Beckham son de los mejores, como puedes ver en este vídeo.

Victoria Beckham ha revelado en su documental la razón por la que nunca sonríe. "Es un hecho, me he visto miserable todos estos años porque cuando estamos en la alfombra roja, este tipo, David, se coloca a mi izquierda y resulta que cuando sonrío lo hago desde ese lado, porque si sonrío desde la derecha salgo fatal", asegura la ex Spice Girl.

"Por dentro sonrío, pero nadie lo ve, por eso parezco tan malhumorada", confiesa la diseñadora de moda en este vídeo, donde Alfonso Arús reflexiona: "Tiene que ser terrible que los dos coincidan en su lado bueno y uno tenga que ceder". "Debería de poner una camiseta que ponga 'estoy sonriendo por dentro'", bromea, por su lado, Angie Cárdenas.

Además, el exfutbolista del Real Madrid realiza un chiste sobre ositos que deja alucinada en este vídeo a Victoria Beckham, cuya reacción puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. "Ya tiene su momentazo en el documental, pero la prota soy yo", destaca la diseñadora. Además, la ex Spice Girl se ha abierto en canal con sus problemas alimenticios al ser tan famosa.

Victoria Beckham se abre como nunca

"Estaríamos orgullosos de ti hasta por un sándwich", afirma David Beckham a su esposa en este tráiler de su documental, donde Victoria Beckham contesta emocionada: "Sinceramente, seguro no me saldría bien".

