Alfonso Arús, del confesionario de Aitana sobre Sebastián Yatra: "Rosalía también sabe de qué va el tema"

Alfonso Arús analiza el momentazo de Aitana en el confesionario de Rosalía: "Eso habitualmente con un sacerdote no ocurre, porque el cura no suele haber vivido lo mismo que la persona que va a confesarse, que es una pecadora".

En el tercer concierto de Madrid, la invitada sorpresa que ha subido al confesionario de Rosalía ha sido Aitana. La joven cantante ha hablado de su relación con Sebastián Yatra, eso sí, sin nombrar al artista. "Cuando íbamos a hacer un año me lo dijo, que a partir del año podía llegar a ser infiel", ha confesado Aitana a Rosalía en referencia a unas declaraciones que el propio Yatra dio en un podcast y que se hicieron virales.

"Yo infiel no quiero que me sean", ha destacado Aitana, que, incluso, ha confesado que el escuchar esas declaraciones le dio "vergüenza". "Claro, tenía fecha de caducidad, él mismo sabía que tenía caducidad", ha contestado Rosalía, tirando un dardo al cantante.

"A los meses me dio por volverlo a intentar y salieron esas declaraciones. Sí, era cantante", ha confesado Aitana ante un público en Madrid que no ha parado de ovacionar y aplaudir a ambas artistas. "Es que los cantantes siempre hacen... 'declaraciones'", ha contestado divertida Rosalía, en referencia a su expareja Rauw Alejandro. Además, Rosalía también ha recordado cómo Yatra le pidió perdón por usarla de markerting, pero ella no le perdonó. "Fuiste más inteligente que yo", ha reconocido Aitana, entre risas.

Alfonso Arús destaca que Rosalía "también sabe de qué va el tema" sobre exparejas cantantes, algo que no ocurre en confesionarios reales: "Eso habitualmente con un sacerdote no ocurre, porque el cura no suele haber vivido lo mismo que la persona que va a confesarse, que es una pecadora".

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