Así son las prendas de la colección de Bad Bunny para Zara que se han agotado en cuestión de minutos

La colección de Bad Bunny para Zara ha desatado la locura no solo en las tiendas físicas de la marca, donde se han visto colas kilométricas, sino también en la web. Y es que las prendas se han agotado en minutos.

Las tiendas de Zara en Barcelona han registrado unas colas interminables para adquirir la nueva colección de Bad Bunny. "Es una locura", afirma Tatiana Arús, que destaca que "en cuestión de minutos las prendas de la colección se han empezado a agotar no solo en las tiendas físicas sino también en la web". Además, la colaboradora de Aruser@s enseña en este vídeo algunas de las prendas de esta nueva colección de Bad Bunny para Zara y los testimonios de los primeros clientes.

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