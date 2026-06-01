Alfonso Arús, a los famosos que acuden a la casita de Bad Bunny: "Ya te tiene que gustar mucho para estar como una sardina en lata"

Alfonso Arús reflexiona sobre la presencia de numerosas celebridades en la casita de los conciertos de Bad Bunny y bromea sobre el esfuerzo que supone conseguir un sitio privilegiado para ver al artista.

"En la casita solo hay guapas y famosas", comenta Alfonso Arús tras ver algunas de las imágenes del segundo concierto de Bad Bunny en Madrid, al que asistieron rostros conocidos como Ester Expósito, Hiba Aboul, María León, Los Javis o Marta Ortega.

"¿Qué saca Marta Ortega de todo esto? Una señora que está forrada, ¡ya te tiene que gustar mucho Bad Bunny para estar como una sardina en lata durante un buen rato!", ha señalado entre risas el presentador del programa, a lo que Angie Cárdenas ha añadido: "Como ha hecho la colaboración, quizás ha ido a apoyar en la casita".

Durante la tertulia también han debatido sobre las personas encargadas de seleccionar quién accede a ese espacio privilegiado del recinto, a quienes denominan "los reclutadores de la casita". "Esa figura me recuerda a la televisión de hace muchas décadas, cuando el realizador escogía a las chicas y las colocaba en primera fila", ha reflexionado Alfonso Arús.

Puedes ver el debate al completo en el vídeo sobre estas líneas.