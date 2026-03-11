Alfonso Arús, asustado con la comida de los Premios Oscar: "Está reseca. Si comes por la vista, la vista me dice que no"

Alfonso Arús analiza en el plató de Aruser@s el menú que habrá en los Premios Oscar, donde también se pondrán dos estaciones nuevas, la de sushi y la de helados: "Tiene pinta del típico restaurante de coger todo por 12 euros".

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los detalles del menú que comerán los nominados a los Premios Oscar en la lujosa gala, que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo. "De nuevo vuelvo a repetir el mismo chef, Wolfgang Puck, quien ha presentado algunos de los productos", explica Tatiana Arús, que destaca que "va a tener un paté en costra, unos tacos vegetarianos y una mousse de cangrejo".

También habrá ensaladas como la César o la griega y una especie de quiche de pollo. "No es por hacer la pelota a los amigos espectadores, pero entre sus aportaciones y esto, no empieza el partido", destaca Alfonso Arús, que insiste en que la comida que ha visto de la propuesta no le apetece nada: "Esto está reseco y si comes por la vista, la vista me dice que no".

"A mí la carne Wellington", no me parece atractiva afirma Tatiana Arús, que da más detalles del menú: "Te venden muy bien que harán diferentes platos de caviar, unos 31 kilos y también habrá trufa negra". También habrá 1.000 porciones de macarrones con queso, como ya es tradición.

Por último, entre las novedades habrá una estación de sushi. "Para mi gusto tiene una pinta dudosa", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que tiene pinta "del típico restaurante de coger todo el sushi por 12 euros". Por otro lado, también habrá como novedad una estación de helado con cinco heladeras de un reputado chef francés con sabores como mazapán, crema de avellana o vainilla, entre otros sabores.

