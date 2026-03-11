Ahora

Semana de la Moda de París

De Zendaya a Ana de Armas: las famosas apuestan por el blanco en el desfile de Louis Vuitton en París

Zendaya ha reaparecido con una alianza y vestida de blanco en la Semana de la Moda de París tras su boda con Tom Holland mientras que Ana de Armas ha lucido un vestido blanco en raso con la espalda al aire.

De Zendaya a Ana de Armas: las famosas apuestan por el blanco en el desfile de Louis Vuitton en París

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s uno de los últimos desfiles de la Semana de la Moda de París: el de Louis Vuitton, donde dos de las embajadoras de la firma eligieron el blanco como el único color de su look.

Por ejemplo, Zendaya, "ha apostado por una camisa arquitectónica con un bajo asimétrico", que podría parecer un guiño tras su boda con Tom Holland. Al parecer, la actriz también habría llevado su nueva alianza dorada.

Ana de Armas, otra de las embajadoras más conocidas, también ha acudido vestida de blanco. Eso sí, "totalmente opuesto" al de Zendaya, explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo cómo el vestido tiene "el raso como protagonista y la espalda totalmente descubierta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La fragata española 'Cristóbal Colón' llega a Chipre por la guerra en Oriente Medio donde crecen los muertos: 1.300 civiles en Irán y 570 en Líbano
  2. Sánchez descarta un dilema entre el "viejo y el nuevo orden" y llama a la acción: "El orden internacional es lo que nosotros queramos que sea"
  3. Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos)
  4. Vox ningunea la "pijada" de sus purgados de convocar un congreso y critica al PP por comprar ese relato
  5. Las cajas negras del accidente de Adamuz confirman que pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y el choque
  6. 'Sidosa' llega al Festival de Málaga: el documental de Eduardo Casanova que busca acabar con el estigma del VIH