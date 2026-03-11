De Zendaya a Ana de Armas: las famosas apuestan por el blanco en el desfile de Louis Vuitton en París

Zendaya ha reaparecido con una alianza y vestida de blanco en la Semana de la Moda de París tras su boda con Tom Holland mientras que Ana de Armas ha lucido un vestido blanco en raso con la espalda al aire.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s uno de los últimos desfiles de la Semana de la Moda de París: el de Louis Vuitton, donde dos de las embajadoras de la firma eligieron el blanco como el único color de su look.

Por ejemplo, Zendaya, "ha apostado por una camisa arquitectónica con un bajo asimétrico", que podría parecer un guiño tras su boda con Tom Holland. Al parecer, la actriz también habría llevado su nueva alianza dorada.

Ana de Armas, otra de las embajadoras más conocidas, también ha acudido vestida de blanco. Eso sí, "totalmente opuesto" al de Zendaya, explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo cómo el vestido tiene "el raso como protagonista y la espalda totalmente descubierta".

