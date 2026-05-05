Difunde la imagen de un lobo falso con IA y provoca el caos: podría enfrentarse a 5 años de prisión

En Aruser@s, Alfonso Arús comenta el caso de un hombre en Corea del Sur que generó con inteligencia artificial la imagen de un lobo suelto, desatando un gran operativo policial.

En la sección 'no te imaginas' de Aruser@s, Alfonso Arús ha mostrado una de esas noticias surrealistas que han dejado a los colaboradores sin palabras. En este caso, se trata de un hombre que se enfrenta a cinco años de prisión por publicar una imagen generada con inteligencia artificial de un lobo que, supuestamente, estaba suelto por la calle.

"En Corea del Sur se escapó un lobo y pudo haber invadido el perímetro de una zona urbana, así que la policía emitió un comunicado y los medios se hicieron eco", explica Alba Sánchez en el programa. A raíz de esa alerta, un hombre decidió generar y difundir una imagen falsa del supuesto animal. La reacción fue inmediata: la policía desplegó un operativo, se cerraron escuelas y empresas y se pidió a la población que permaneciera en sus casas.

"Cuando descubrieron que la imagen era falsa, señalaron que, por culpa de esa publicación, no habían estado buscando al lobo donde realmente estaba", añade la colaboradora.

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