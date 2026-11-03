Alfonso Arús y Angie Cárdenas, contra la teoría de Farmacéutico Fernández sobre la evolución de los padres del primer al tercer hijo

El famoso tiktoker Farmacéutico Fernández habla en este vídeo viral cómo cambia el comportamiento de los padres según sean primerizos a que tengan ya dos o tres hijos. En Aruser@, Alfonso Arús y Angie Cárdenas se muestran en desacuerdo con su reflexión.

"¿Cómo funcionan los padres primerizos y después con el segundo y tercer hijo?". Es la pregunta con la que empieza este vídeo viral de Farmacéutico Fernández del que se hace eco Aruser@s. Según el creador de contenidos, con el primero se va al pediatra una vez al mes, mientras que el segundo solo va si está malito y el tercero ni siquiera eso. "Se le aplica la selección natural: si es fuerte, sobrevivirá", asegura.

Los cambios de pañal también disminuyen según el orden de nacimiento de los hijos, al igual que las curas si hay una caída. "Al tercero, si no lo miras, no llora", añade. La comida equilibrada es un lujo que solo tiene el primero, pero lo de dormir con las mascotas desde que son bebés es un privilegio del último.

Así lo confirma Hans Arús en el plató del programa de laSexta, que dormía con su perro desde que empezó a gatear. A pesar de que hay algunos aspectos que creen que sí se cumplen, Angie Cárdenas y Alfonso Arús no están de acuerdo con esta teoría del famoso tiktoker.

"Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Hay muchas parejas que cuando tienen el último chochean más. Depende de cada pareja y de cada hijo, hay algunos que parecen más vulnerables y tienes que estar más pendiente", explica el presentador, padre de cuatro hijos.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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