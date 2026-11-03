Alfonso Arús ironiza sobre la 'novedad' de las palabras que acaba de aceptar la RAE: "Ya se han enterado de que existe el pódcast"

Poke, tiradito, brontosaurio o bómber se encuentran entre las últimas palabras aceptadas por la RAE en su 24ª actualización. En Aruser@s, Alfonso Arús alucina con que algunas no estuvieran todavía contempladas.

Si eres influencer, recibirás con alegría que la RAE por fin haya aceptado este término en su 24ª actualización, en la que han entrado también palabras como 'tiradito', 'poke', 'metaverso', 'resetaer' o 'docuserie'. En Aruser@s, Alfonso Arús alucina con que algunas de ellas no estuvieran todavía aceptadas en la Real Academia y tira de ironía con palabras tan 'modernas' como 'teleprónter' o 'pódcast'.

"La 'bómber' es una prenda que se llevaba en los 90. Yo juraría que tenía varias hasta en los 80", comenta el presentador.

Una vez superado el debate que se genera en la mesa con cómo hay que pronunciar a partir de ahora ciertas palabras de origen anglosajón, Alba Sánchez se centra ahora en las que ya estaban recogidas pero que ahora se incorporan con un nuevo significado más adaptado a los nuevos tiempos, como 'cancelar'.

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