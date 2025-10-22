Un cliente de un restaurante coincide con el cocinero en el baño y cuenta en este vídeo lo que ha pasado: "Aquí no vuelvo"

El hombre que graba este vídeo viral que recoge Aruser@s acaba de desayunar tranquilamente en un restaurante, pero al irse al baño antes de marcharse, descubre algo que le hace no querer volver.

"Este vídeo va a generar polémica", advierte Alfonso Arús a sus colaboradores antes de dar paso a esta publicación viral de @cienciascomportamiento en el que cuenta lo que le pasó en el baño de un restaurante que le hizo no querer volver nunca más allí.

Según cuenta el tiktoker al salir del local, antes de marcharse decidió ir al baño y allí se encontró con el cocinero. "Hemos salido los dos al mismo tiempo y yo me he lavado las manos y el cocinero, no, por lo que he pensado: 'aquí no vuelvo'", desvela.

El hombre entiende que es posible que el chef se haya lavado las manos posteriormente en otro sitio, pero hace una reflexión: "No solo hay que ser bueno y limpio, sino que además, hay que parecerlo".

"Tiene razón", comenta el presentador del programa de laSexta.

