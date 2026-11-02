Alfonso Arús estalla ante el adelanto de la Navidad de Mariah Carey: "Hemos empezado la tortura"

Mariah Carey ya ha dado el pistoletazo de salida a la temporada navideña y David Bisbal se ha sumado a la fiesta son su 'Burrito Sabanero'.

Adiós, Halloween. Hola, Mariah Carey. La Navidad ya empieza a asomar y en Aruser@s han mostrado el esperado vídeo que marca el inicio de esta época del año. Todos saben que se tiene que esperar a Mariah, ha advertido Tatiana Arús al presentar el momento.

Pero la cantante no está sola. David Bisbal también se ha sumado a la cuenta atrás navideña, algo que Alfonso Arús ha destacado entre risas. Tatiana, por su parte, ha recordado que el almeriense "siempre tiene que ir unas horas por detrás de ella".

Sin embargo, la llegada de los primeros clásicos navideños no parece haber entusiasmado demasiado al presentador. "¡Hemos empezado ya la tortura navideña y esto ya no hay quien lo pare, ¡qué horror!", ha exclamado Alfonso Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.