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'No te imaginas'

Alfonso Arús, a la nueva ley que promete acabar con las eternas esperas al teléfono: "¡No me lo creo!"

Según explica la colaboradora Alba Sánchez, una nueva normativa obligará a las empresas a responder las llamadas de atención al cliente en menos de tres minutos. Eso sí, hay una condición que ha rebajado el entusiasmo en Aruser@s.

Alfonso Arús, a la nueva ley que promete acabar con las eternas esperas al teléfono: "¡No me lo creo!"

Se acabó esperar al teléfono. Una nueva ley que entra ya en vigor obligará a las empresas a atender en menos de tres minutos. "¡No me lo creo!", reacciona Alfonso Arús al conocer la noticia, mientras Alba Sánchez detalla los principales cambios que introduce la nueva normativa.

"A partir de ahora las empresas tiene que garantizar que cogen la llamada que nosotros estamos utilizando para hacer cualquier tipo de reclamación en menos de tres minutos, si lo pedimos desde el principio nos tienen que garantizar que nos va a atender una persona humana y si somos vulnerables o personas mayores nos van a tener que hacer una atención especial. Además, en menos de 15 días nuestra reclamación tiene que estar resulta y todo de esto, gratuito", ha explicado la tertuliana.

Sin embargo, Alba Sánchez también advirte de la "letra pequeña" de la medida. "Les dan casi un año para que lo apliquen", ha destapado la colaboradora.

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