Alfonso Arús alucina con el "planchado" de cara de Claudia Schiffer y Demi Lovato en París: "Han cambiado de cara"

Claudia Schiffer y Demi Lovato han sorprendido a Alfonso Arús tras aparecer en la Semana de la Moda de París con nuevas "caras": "No hay ni media arruga, entramos en esa edad indefinida".

Tatiana Arús enseña en este vídeo alguna de las imágenes más destacadas de la Semana de la Moda de París, como la llegada de María Pedraza al desfile de Lacoste. La actriz ha combinado la nueva colección en la que se mezcla la ropa deportiva con la sofisticada.

Por otro lado, Alfonso Arús destaca la llegada de Claudia Schiffer en el desfile de Cholé: "Ha brillado luciendo prendas de su nueva colección, pero ha cambiado de cara". Sin embargo, Tatiana Arús destaca que la actriz "no es la única que ha cambiado de cara" y muestra lo que, para ella, "es lo más escandaloso".

"Demi Lovato ha lucido un body ajustado y ha suscitado gran revuelo en redes sociales", afirma Tatiana Arús, que destaca que "la cara de Demi Lovato está planchada y con un grosor de labios considerable". Por su parte, el presentador confiesa que lo que más le ha llamado la atención es la cara de Claudia Schiffer: "Es un poco Nicole Kidman, no hay ni media arruga, entramos en esa edad indefinida".

