Alfonso Arús alucina con la máquina que enfría bebidas en segundos: "Si esto es verdad, es un chollo"

El creador de contenido Juanki ha dejado sin palabras a los colaboradores de Aruser@s al mostrar una curiosa máquina que enfría bebidas en apenas unos instantes.

"Si esto es verdad, es un chollo", exclama Alfonso Arús al ver el último descubrimiento del creador de contenido Juanki, que se encuentra en México siguiendo el Mundial. El influencer asegura que allí "viven en 2030" después de encontrarse con una máquina capaz de enfriar bebidas en cuestión de segundos.

Su funcionamiento no puede ser más sencillo: basta con introducir la lata o la botella, cerrar la puerta y elegir el nivel de frío deseado en la pantalla. A partir de ahí, la máquina hace todo el trabajo. El invento ha sorprendido a los colaboradores de Aruser@s, que no han dudado en imaginar lo útil que sería contar con un aparato así en plena ola de calor.

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