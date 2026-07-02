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La reacción de Alfonso Arús al ver a un técnico viendo el fútbol en casa de un cliente: "Solo le falta una cerveza"

Un técnico de internet se ha hecho viral después de ser grabado por las cámaras de seguridad de una vivienda mientras, en plena reparación, se detenía a ver un partido del Mundial.

Alfonso Arús alucina al ver a un técnico que se queda viendo un partido en casa del cliente: "Solo falta que se beba una cerveza"

Hablando de quienes se olvidan de todo cuando hay fútbol de por medio, Alfonso Arús muestra en Aruser@s el divertido viral de un técnico de internet que, mientras acudía a una vivienda para arreglar la fibra, acabó quedándose en el salón viendo un partido del Mundial de Fútbol 2026.

Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de la propia casa, muestran al trabajador completamente pendiente del encuentro e incluso celebrando los goles. "¡Solo falta que se sirva una cerveza del frigorífico!", bromea Alfonso Arús al ver la tranquilidad con la que el técnico disfruta del partido.

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