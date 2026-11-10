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Alfonso Arús alucina al ver cómo camina Mariah Carey en Brasil: "Camina a pilas"

Mariah Carey ha llegado a Brasil caminando un poco raro, algo que ha llamado la atención de Angie Cárdenas, que explica que le recuerda "a los vaqueros cuando se bajan del caballo".

Alfonso Arús alucina al ver cómo camina Mariah Carey en Brasil: "Camina a pilas"

Mariah Carey ha llegado a Sao Paulo, Brasil, donde ha sido recibida por todo lo alto. La artista se ha parado para saludar a sus fans, a los que ha firmado algunos autógrafos. "¿Camina raro?", pregunta sorprendida Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús destaca que "camina a pilas".

"Yo pensé que a lo mejor se había tomado algo para viajar e ir más tranquila", explica Tatiana Arús, que destaca que parecía que llegaba dormida. Por su parte, Angie Cárdenas explica que camina como "los vaqueros cuando se bajan del caballo".

"Pero, ¿qué es esto?", se pregunta Angie Cárdenas, que señala que, incluso, "le ha cambiado la cara", por lo que pregunta directa en el plató: "¿Seguro que es ella?".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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