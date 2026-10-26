Así reacciona Alejandro Sanz al verse por detrás de Stephanie Cayo en este vídeo grabado en su casa

Una y otra vez Alejandro Sanz aparece sin darse cuenta por detrás de Stephanie Cayo mientras la modelo baila en el salón de su casa. Así reacciona el cantante al verse en el vídeo publicado en Instagram.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s el divertido vídeo que protagoniza Alejandro Sanz sin querer. Y es que, como se puede ver en las imágenes, su pareja, Stephanie Cayo, se graba bailando en el salón de su casa mientras el cantante aparece varias veces por detrás sin darse cuenta.

"Él no se percata y mirando los comentarios el propio Alejandro Sanz ha contestado", explica Tatiana Arús, que enseña el mensaje en el vídeo, donde se puede leer el comentario del artista: "Tan bella tú y yo tan despistado".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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