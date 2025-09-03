Alba Gutiérrez define el nuevo modelo de pareja famosa tras Aitana y Plex y Lola Índigo e Illojuan: "De folklórica + torero a artista + streamer"

"Casi que queda mejor la pareja de ahora que la de antes. A mí, la pareja folklórica + torero me ha dado siempre una caspa...", comenta Alfonso Arús al hilo de esta teoría de Alba Gutiérrez.

Lola Índigo sigue disfrutando de sus vacaciones en Ibiza y algunas de sus fotografías están dando mucho de qué hablar. "Se la está relacionando con el streamer Illojuan", explica Tatiana Arús en Aruser@s. "De hecho, ella misma en estas publicaciones se muestra con mucha complicidad con el streamer", señala la tertuliana.

Al hilo de estos rumores -y del surgimiento de otros nuevos romances, como el de Aitana y Plex- Alba Gutiérrez hace una interesante reflexión: "Ha cambiado un poco lo de folklórica contorero. Ahora es artista con streamer o youtuber. Es la pareja moderna".

A Alfonso Arús, esta combinación le gusta mucho más: "A mí, la pareja folklórica + torero me ha dado siempre una caspa...".

Sus compañeros de plató defienden el antiguo modelo de noviazgo, el del amor cañí.