Uno de los streamers más consolidados de España, Illo Juan y la locutora, presentadora y actriz, Masi, cuentan a través de un vídeo del canal de YouTuve del joven malagueño los motivos de su ruptura, tras siete años de relación. "Chavales, papá y mamá se han separado", así de contundente comenzaba el joven andaluz el vídeo, agarrado a la mano a Masi.

Los creadores de contenido han querido explicar sus razones en un sincero vídeo que han compartido con todos sus seguidores. Dada la dimensión pública que tenía su relación, Masi explica que grabaron el vídeo porque la gente "nos tiene mucho cariño y sentimos la necesidad de explicaros que no pasa absolutamente nada, estamos bien", pero añade apenada que "esto es la vida". "Esto no es una cosa de ahora, es de hace tiempo; ella ha estado en Madrid y yo fui por el curro, pero mi cantinela siempre ha sido que me cuesta encontrar la felicidad allí", se ha sincerado el streamer.

Tras confesar que hace un tiempo que tomaron esta decisión, IlloJuan confiesa que, "la vida nos lleva por sitios muy distintos" : "Creímos, cuando empezamos, que esos caminos se cruzarían, pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar, y no pasa nada, no es nada malo. La vida muchas veces no es justa", cuenta.

"No os preocupéis por nosotros, somos personas que están súper bien rodeadas", confiesan ambos para terminar con el vídeo. "Hay que saber aceptarlo y continuar con la vida, con la ventaja y lo bueno de que nos queremos mucho", comunica a sus seguidores IlloJuan.