Las duchas para perros en playas, el nuevo invento que se hace viral: "Ya es una realidad en muchos lugares"

Un vídeo grabado en Argentina mostrando cómo unos dueños lavan a su perro a la salida de la playa ha desatado el debate en Aruser@s, donde aseguran que estas duchas para mascotas ya están en distintos puntos.

Los lavadores para perros están causando furor en las playas. En las últimas horas se ha viralizado un vídeo grabado en Argentina en el que se ve a unos dueños lavando a su perro a la salida de la playa, utilizando una ducha a presión especialmente pensada para retirar la arena de los animales.

"Es una realidad ya en muchas playas, son duchas con agua a presión para que la arena salga mejor", comenta Alba Sánchez en Aruser@s, donde se ha comentado el curioso invento. La tertuliana añade además que este tipo de instalaciones no se limitan solo a zonas turísticas, sino que incluso "en algunas calles de Madrid" ya se habría incorporado este tipo de sistemas.