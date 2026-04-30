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Alba Carrillo carga contra Risto Mejide: "Ahora mismo tener una relación con él te resta"

Alba Carrillo se vuelve a colar en los 'zascas' de Aruser@s con una contundente reflexión sobre Risto Mejide, durante su programa 'El Sótano Club': "Es la típica persona con la que no iría ni a tomar un café".

Alba Carrillo carga contra Risto Mejide: "Ahora mismo tener una relación con él te resta"

"Si hubiera empezado antes 'El Sótano' en TEN, Alba Carrillo sería líder de la Liga de los 'zascas'", asegura entre risas Alfonso Arús en Aruser@s antes de mostrar el último 'dardazo' que ha lanzado la colaboradora televisiva.

Hablando sobre las relaciones entre influencers, Alba Carrillo ha sorprendido con un contundente comentario sobre Risto Mejide: "Teníamos una imagen de él y ahora mismo es la típica persona con la que no iría ni a tomar un café. Quedar con Risto y tener una relación con él te resta, ¡quedas mal!".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el momento completo y el debate que se ha creado entre los colaboradores del programa.

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