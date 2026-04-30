Alba Carrillo carga contra Risto Mejide: "Ahora mismo tener una relación con él te resta"

Alba Carrillo se vuelve a colar en los 'zascas' de Aruser@s con una contundente reflexión sobre Risto Mejide, durante su programa 'El Sótano Club': "Es la típica persona con la que no iría ni a tomar un café".

"Si hubiera empezado antes 'El Sótano' en TEN, Alba Carrillo sería líder de la Liga de los 'zascas'", asegura entre risas Alfonso Arús en Aruser@s antes de mostrar el último 'dardazo' que ha lanzado la colaboradora televisiva.

Hablando sobre las relaciones entre influencers, Alba Carrillo ha sorprendido con un contundente comentario sobre Risto Mejide: "Teníamos una imagen de él y ahora mismo es la típica persona con la que no iría ni a tomar un café. Quedar con Risto y tener una relación con él te resta, ¡quedas mal!".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el momento completo y el debate que se ha creado entre los colaboradores del programa.

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