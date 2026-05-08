La teoría de Alfonso Arús sobre los cromos del Mundial: "No me creo que la máquina lo haga de forma aleatoria"

El equipo de Aruser@s debate sobre el funcionamiento de los álbumes Panini tras viralizarse un vídeo que muestra cómo se imprimen y mezclan los cromos del Mundial.

Tras hacerse viral cómo se imprime el álbum Panini del Mundial y cómo las máquinas mezclan supuestamente los cromos de manera completamente aleatoria, en Aruser@s ha surgido el eterno debate entre los coleccionistas: ¿de verdad no hay trampa?.

"Hay quien quiere ver la artimaña", comenta la tertuliana Alba Sánchez al presentar el vídeo en el programa. "Es curioso que los mejores jugadores son los que menos salen, así que algo hay", afirma Marc Redondo, una teoría con la que coincide Hans Arús. "Siempre estaba el típico central del Getafe que te tocaba nueve veces", bromea.

"Yo, que hice muchas colecciones de pequeño, tenía que cambiarme de barrio porque todos los quioscos tenían los mismos cromos", asegura entre risas Alfonso Arús, quien se muestra especialmente escéptico con la supuesta aleatoriedad del proceso: "No me creo nada".

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