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Alba Carrillo confiesa que Fonsi Nieto le enseñó a conducir un automático por La Finca porque "quería que fuera a por una pizza"

Alba Carrillo desvela en este vídeo cómo Fonsi Nieto le enseñó a conducir un coche automático por Pozuelo de Alarcón porque quería cenar pizza y no le apetecía ir a él.

Alba Carrillo confiesa que Fonsi Nieto le enseñó a conducir un automático por La Finca porque "quería que fuera a por una pizza"

Alba Carrillo ha acudido a una presentación de coches, donde ha confesado a los medios de comunicación varias anécdotas de cuando vivía con Fonsi Nieto. "Fonsi me enseñó a conducir un coche automático cuando vivíamos en La Finca por la urba y me dijo 'ya estás'", recuerda la modelo, que confiesa que su entonces pareja le enseñó a conducir porque quería que fuera ella "a por una pizza porque le daba pereza" a él.

Por otro lado, Alba Carrillo también ha recordado el día que se quedó parada con el coche en su barrio y Fonsi tuvo que ir a su rescate: "Me dejó un coche y le llamé y le dije que se me había estropeado en mitad de Pozuelo, que viniera a por mí".

"Me preguntó si había echado gasolina y tuvo que venir el pobre con una lata de gasolina", reconoce la modelo en el vídeo principal de esta noticia, desatando las risas del plató de Aruser@s.

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