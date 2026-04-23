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Alba Carrillo carga contra Feliciano López: "Le han puesto a dirigir el Madrid Open y no sabía ni dirigir nuestra nevera"

"Han puesto a dirigir el Madrid Open a Feliciano López, esa persona a la que le tenia que hacer croquis para ir al cuarto del baño en nuestra casa", destaca Alba Carrillo sobre su exmarido y extenista.

Alba Carrillo

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca de Alba Carrillo a Feliciano López". "Ahora se está jugando en la Caja Mágica la Madrid Open que tiene a un director que es excelente, Feliciano López, esa persona a la que le tenia que hacer croquis para ir al cuarto del baño en nuestra casa, que había solo dos pasillos", explica la colaboradora de televisión sobre su exmarido.

"Esa persona que me pedía las llaves de colores para distinguir la verja de la puerta", afirma la modelo, que destaca que "es una persona que no sabía dirigir la nevera, pero le han puesto a dirigir el Mutua Madrid Open".

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