Aitana celebra con Plex en Islandia su doble nominación a los Grammy Latinos

"Aitana cada vez que está enamorada viaja con su chico", destaca Alfonso Arús, que analiza en este vídeo las fotos de la cantante en su "lugar favorito", Islandia, donde está pasando unos días con Plex.

Bad Bunny es el artista más nominado a los Grammy Latinos con hasta 12 nominaciones, en una gala que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Pero entre los nominados también se encuentran españoles como Alejandro Sanz, que ha compartido este vídeo en sus redes sociales celebrando sus cuatro nominaciones.

Lo mismo ha hecho Aitana, quien, desde Islandia, ha compartido varias imágenes celebrando su doble nominación. La artista catalana se encuentra de viaje con su chico en su "lugar favorito", como ella misma dice.

"Aitana cada vez que está enamorada viaja con su chico", destaca Alfonso Arús. Y es que Islandia también fue el lugar elegido por Aitana para viajar con Sebastián Yatra cuando aun era pareja y grabar su última canción juntos, 'Akureyri'. "Enterándome en mi lugar favorito del mundo", ha escrito la cantante junto al carrusel de fotos, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

Además de Aitana y Alejandro Sanz, Dani Martín también se ha llevado una nominación. Esta vez, a Mejor Álbum Pop Rock por 'El último día de nuestras vidas'. "Lo mejor es cuando no te esperas nada", asegura el cantante en un texto que ha compartido en sus redes sociales donde celebra dicha nominación.