Angelina Jolie eclipsa en el Festival de San Sebastián: así se saltó el protocolo para atender a las fans

Angelina Jolie ha recibido una gran ovación tras la proyección de su última película en el Festival de San Sebastián, 'Couture'. Además, la actriz afirmó no reconocer su país y aseguró que limitar libertades es muy peligroso.

Angelina Jolie ha deslumbrado en la alfombra roja del Festival de San Sebastián, donde ha acudido para presentar su nuevo película, 'Couture', un drama en el que interpreta a una cineasta que sufre un diagnóstico de cáncer de mama.

La actriz "tuvo un gesto muy significativo", explica Tatiana Arús, que destaca que, tras posar ante los fotógrafo junto al resto de su equipo, Jolie regresó sobre sus pasos para saludar a todos los fans que estaban agolpados bajo una tromba de agua.

"Se saltó el protocolo para atender a sus fans", aplaude Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia la ovación que recibió el equipo de 'Couture' tras la proyección de la película. "Me encanta la gente que, como mínimo, ve que está todo el mundo esperando a saludarle y se acerca", celebra, por su lado, Angie Cárdenas.

Por último, la oscarizada actriz no ha dudado en hablar de la situación de Estados Unidos: "Amo a mi país pero no lo reconozco ahora mismo". Además, Angelina Jolie también se ha posicionado en el conflicto que sacude Gaza afirmando que "la condición humana vivir libre": "Algunos están en un punto extremo, otros tienen el deber. Son momentos muy difíciles los que estamos viviendo".