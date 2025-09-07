Ahora
Marta Díaz y Marlon, Aitana y Plex, Laura Escanes y Joan Verdú...: las parejas de famosos que se suman al 'challenge' de moda

¡A correr!

Tatiana Arús se suma a Aruser@s Weekend para ofrecernos el resumen con todos los salseos de la semana además de algún que otro cotilleo nuevo. Hoy nos muestra esta recopilación de los famosos que se han sumado al challenge de moda.

Ella sale corriendo mientras él espera pacientemente, cuenta hasta 10 y se une a la carrera. Este es el challenge que han puesto de moda las parejas de famosos en nuestro país y que Tatiana Arús nos trae ahora a Aruser@s Weekend.

Desde que Aitana y Plex se sumaran a esta tendencia viral, muchos son los que han decidido darse una carrerita en la playa, como Laura Escanes y Joan Verdú.

Ahora les ha tocado el turno a Marta Díaz y Marlon, pocos días después de que confirmaran su relación de la manera más romántica posible, en 'streaming'.

Quienes también han seguido con esta moda son TheGrefg y Sofía Fitness, como podemos ver en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.

