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Aitana presume de cuerpazo con estas fotografías en topless en la playa

Aitana ha subido la temperatura en redes sociales con un diminuto bikini durante una sesión fotográfica en la playa.

Aitana presume de cuerpazo con estas fotografías en topless en la playa

Aitana ha encendido las redes sociales con la publicación de una serie de fotografías en las que aparece con un diminuto bikini y haciendo topless desde la playa. Algo parecido a lo que ha hecho la modelo Alessandra Ambrosio, que ha compartido unas imágenes sin ropa en las cristalinas aguas de Brasil.

"Alessandra Ambrosio es como Llobet, se pasa el día en remojo", destaca Alfonso Arús de la modelo, de la que Tatiana Arús destaca que "quién tuviera su vida": "Así se relaja luciendo un cuerpo espectacular".

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