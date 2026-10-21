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Alfonso Arús, sorprendido con la solución de Aitana para superar su miedo a volar: "Me parece muy atrevido"

Aitana ha estrenado su propio videoblog en YouTube y ha aprovechado para explicar el origen de su miedo a volar: "Me he apuntado a PPL para sacarme el carnet de piloto".

Alfonso Arús, sorprendido con la solución de Aitana para superar su miedo a volar: "Me parece muy atrevido"

Aitana Ocaña ha inaugurado su propio videoblog de YouTube con una primera entrega titulada 'Viaja conmigo de tour por Latam :)'. En este vídeo, la cantante comparte algunos momentos de su viaje por Latinoamérica y desvela por qué tiene miedo a volar.

"Todo empezó con 12 años, volviendo de un viaje de Egipto. Había muchísimas turbulencias, viento en Barcelona y nuestro avión tenía que aterrizar. Abajo había ambulancias, bomberos...", recuerda la artista , que explica cómo ver a tanta gente llorando dentro del avión fue una experiencia que la marcó cuando todavía era una niña.

Ahora, Aitana ha decidido enfrentarse a ese temor de una manera inesperada: "Me he apuntado a PPL para sacarme el carnet de piloto, para volar una avioneta. Lo hago para que se me quite el miedo, para intentar controlar y entender más cómo funciona un avión".

Una decisión que ha llamado la atención de Alfonso Arús. "Me parece muy atrevido. Tener pánico a volar y querer sacarte el carnet, ¿es lo oportuno?", comenta el presentador. "Yo confiaría muy poco en mí mismo. Doy por hecho que el piloto sabe de qué va el asunto; si tengo que solucionarlo yo, mal va el asunto", zanja entre risas.

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