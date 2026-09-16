El momentazo en el que Aitana sube al escenario a Plex en pleno concierto mientras canta 'Superestrella'

Plex ha sorprendido al subir al escenario mientras Aitana cantaba 'Superestrella' en su concierto. El youtuber, incluso, ha formado parte de un trozo de la coreografía.

En su último concierto en el Movistar Arena, en Madrid, Aitana ha subido a Plex al escenario para cantar 'Superestrella'. "Ha sido un momento muy romántico", destaca Tatiana Arús, que afirma que ha sido "una declaración de amor y de intenciones".

"De hecho, es lo que reclamaba le público, que subiera Plex", explica Alfonso Arús en el plató, donde la colaboradora recuerda que en Barcelona ya el público le preguntó dónde estaba Plex. Además, el presentador destaca que la artista "tiene suerte de que Plex sea youtuber y ya esté acostumbrado a las cámaras y al público, porque si fuera un empresario o fontanero... dirá, '¿qué hago aquí?'".

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que lo que le ha sorprendido es que se ha visto a "Plex algo tímido". "A mí lo que me sorprende es la diferencia de altura", afirma, por su lado, Hans Arús.

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