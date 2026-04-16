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Aitana aclara los rumores de crisis con Plex: "Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor"

Aruser@s recoge las declaraciones de Aitana tras los rumores de crisis con Plex, que la cantante ha querido desmentir: "No me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras".

Aitana aclara los rumores de crisis con Plex: "Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor"

"No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias, pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor", ha aclarado Aitana, que ha roto su silencio para desmentir su supuesta crisis sentimental con Plex.

"Se había rumoreado que, tras el paso de Aitana por el 'confesionario' de Rosalía, tuvieron una discusión fuerte y que él estaba más volcado en su trabajo", ha explicado Tatiana Arús.

"Cuando hablamos de Óscar Casas y Ana Mena yo pronosticaba: 'Ojalá que os dure, porque os van a caer rumores', y se estaban salvando", remarca Alfonso Arús, a lo que Tatiana asegura que la clave es " compartir fotos juntos".

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