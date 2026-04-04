Los fans de Rosalía se confiesan a las puertas de su concierto, a lo Aitana: "Con 13 años, me escapé para ver Crepúsculo en el cine"

Los detalles En laSexta, hemos querido conocer las confesiones de quienes acudieron a ver el espectáculo de la artista. "Este año se filtró la pregunta de un examen muy difícil, no dije nada, y tuve dos puntos y medio más que el resto", ha reconocido una joven.

En un confesionario antes del concierto de Rosalía, los fans revelan secretos personales. Un joven admite haber mentido a su madre sobre quedarse en casa de una amiga. Otra fan confiesa haber guardado silencio sobre una pregunta filtrada de un examen, obteniendo así una ventaja. Bajo la influencia de Rosalía, Aitana comparte que su exnovio le insinuó infidelidad en su primer aniversario. Una mujer culpa a su gato de sus travesuras, mientras otra recuerda haberse escapado a los 13 años para ver "Crepúsculo" en el cine. También se escuchan confesiones de amor no correspondido en el trabajo.

Nos subimos al altar de Rosalía para meterles de lleno en su cabina de confesión. "Alguna vez que le he dicho a mi madre que me quedaba en casa de una amiga, no lo he hecho", confiesa un joven.

Este confesionario antes del concierto sí que es fuerte. "Este año se filtró la pregunta de un examen muy difícil. Yo me lo callé, no dije nada, y tuve dos puntos y medio más que el resto", cuenta otra fan de Rosalía.

Bajo la intimidad sagrada de Rosalía, hasta Aitana ha confesado lo que le dijo su exnovio en su primer aniversario: "Me dijo que a partir del año podía llegar a ser infiel". Era cantante y 'yatrá', y también "una perla".

Nosotros no prometemos dejaros libre de pecado. "Como tengo un gato, cuando me como algo o rompo algo le echo la culpa a él", reconoce una mujer, mientras que otra cuenta que con 13 años se escapó "para ir a ver Crepúsculo al cine".

Por escuchar, hemos escuchado hasta culpas colectivas, de quienes están enamorados de compañeros del trabajo sin que ellos lo sepan. Esto sí que son confesiones 'de-Lux'.

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