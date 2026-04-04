Ahora

Escuchamos, pero no juzgamos

Los fans de Rosalía se confiesan a las puertas de su concierto, a lo Aitana: "Con 13 años, me escapé para ver Crepúsculo en el cine"

Los detalles En laSexta, hemos querido conocer las confesiones de quienes acudieron a ver el espectáculo de la artista. "Este año se filtró la pregunta de un examen muy difícil, no dije nada, y tuve dos puntos y medio más que el resto", ha reconocido una joven.

Joven que se confiesa a las puertas del concierto de Rosalía
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Nos subimos al altar de Rosalía para meterles de lleno en su cabina de confesión. "Alguna vez que le he dicho a mi madre que me quedaba en casa de una amiga, no lo he hecho", confiesa un joven.

Este confesionario antes del concierto sí que es fuerte. "Este año se filtró la pregunta de un examen muy difícil. Yo me lo callé, no dije nada, y tuve dos puntos y medio más que el resto", cuenta otra fan de Rosalía.

Bajo la intimidad sagrada de Rosalía, hasta Aitana ha confesado lo que le dijo su exnovio en su primer aniversario: "Me dijo que a partir del año podía llegar a ser infiel". Era cantante y 'yatrá', y también "una perla".

Nosotros no prometemos dejaros libre de pecado. "Como tengo un gato, cuando me como algo o rompo algo le echo la culpa a él", reconoce una mujer, mientras que otra cuenta que con 13 años se escapó "para ir a ver Crepúsculo al cine".

Por escuchar, hemos escuchado hasta culpas colectivas, de quienes están enamorados de compañeros del trabajo sin que ellos lo sepan. Esto sí que son confesiones 'de-Lux'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Estados Unidos e Irán estarían negociando 'in extremis' un alto el fuego de 45 días
  2. PSOE y PP afrontan la próxima semana su vía crucis judicial con Ábalos y la Kitchen sentados en el banquillo
  3. Polémica por el Guernica: Ayuso tilda de "absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" de su traslado a Euskadi
  4. Durmiendo como "murciélagos" rumbo a la Luna: la Artemis II da otro paso hacia la historia a pesar de un nuevo fallo del inodoro
  5. El emérito vuelve a España: Juan Carlos I reaparece en los toros en La Maestranza de Sevilla
  6. Doce multas al minuto, 700 a la hora, 16.000 al día y seis millones en un año: la DGT bate su récord de sanciones en 2025