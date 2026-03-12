Ana Mena y Óscar Casas derrochan complicidad en el estreno de su película en Roma

Ana Mena y Óscar Casas han viajado hasta Roma para presentar 'Ídolos', la película en la que comenzaron a salir. Además, la pareja también ha protagonizado una sesión de fotos junto al río Tíber.

Un día después de verles disfrutar de la Fontana di Trevi, Ana Mena y Óscar Casas han presentado en Roma, 'Ídolos', la película en la que se conocieron. "Derrochan ya complicidad", destaca Tatiana Arús, que afirma que "es una pareja que se va asentando poco a poco y que cada vez nos enseñan más detalles de su vida".

Además, la colaboradora también enseña en el vídeo principal de esta noticia el making of protagonizado por la pareja para una sesión de fotos en el Tíber. "Es como 'Emily in París', hace buen tiempo", destaca, por su lado, Angie Cárdenas.

La mirada de enamorado de Mario Casas a Melyssa Pinto

"Todas las fans de Mario Casas y Melyssa Pinto se han fijado en la mirada embelesada que tiene el actor con la influencer", afirma Tatiana Arús en este vídeo, hablando del hermano Casas más conocido.

