El adorable vídeo viral de una niña que prefiere que gane su hermana pequeña aunque ella pierda

"Es una gran hermana", comenta Alfonso Arús en Aruser@s tras ver este adorable vídeo viral. El presentador aprovecha la oportunidad para lanzar una pullita a quien pueda darse por aludida.

La niña que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s es tan adorable que ha conquistado el corazón de Alfonso Arús. En las imágenes somos testigos de cómo le pide a su madre de manera disimulada que escoja como dibujo ganador el de su hermana pequeña en vez de el que ha hecho ella. "Yo no conozco a tantas hermanas solidarias como esta, ¿eh? Hay mucha competitividad", dice el presentador lanzando un 'dardo' a quien pueda sentirse aludida. Rocío Cano cuenta lo que le ocurrió con su gemela.

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