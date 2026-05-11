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El adorable vídeo viral de una niña que prefiere que gane su hermana pequeña aunque ella pierda

"Es una gran hermana", comenta Alfonso Arús en Aruser@s tras ver este adorable vídeo viral. El presentador aprovecha la oportunidad para lanzar una pullita a quien pueda darse por aludida.

El adorable vídeo viral de una niña que prefiere que gane su hermana pequeña aunque ella pierda

La niña que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s es tan adorable que ha conquistado el corazón de Alfonso Arús. En las imágenes somos testigos de cómo le pide a su madre de manera disimulada que escoja como dibujo ganador el de su hermana pequeña en vez de el que ha hecho ella. "Yo no conozco a tantas hermanas solidarias como esta, ¿eh? Hay mucha competitividad", dice el presentador lanzando un 'dardo' a quien pueda sentirse aludida. Rocío Cano cuenta lo que le ocurrió con su gemela.

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