El vídeo viral de la niña que acaba con la batidora enredada en el pelo tras intentar hacer un postre para sus padres

La pobre niña que protagoniza este vídeo viral ha tenido un pequeño percance con la batidora. Y es que, sin querer, ha acercado demasiado el pelo a las varillas... y esto es lo que ha pasado.

La niña que protagoniza este vídeo viral que recoge hoy Aruser@s en su sección 'vídeos vitales' ha tenido un pequeño percance con la batidora y, entre lágrimas, le pide a su madre que solucione este incidente.

La pequeña, que se ha pasado toda la tarde intentando hacer un postre para sus padres, ha acercado sin querer demasiado el pelo al aparato... de tal manera que las varillas se le han quedado enredadas y pegadas completamente a la cabeza.

Por fortuna, su mamá, y también Angie Cárdenas, madre de cuatro hijos, saben perfectamente lo que hay que hacer en estos casos. "Ahora le sacas los ganchitos y lo sueltas. Es fácil", tranquiliza a sus compañeros.

Y ese proceso precisamente es el que podemos ver más adelante.

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