Ahora

En Almería

Con un nuevo baile sensual y Plex en las gradas: así fue el primer concierto de Aitana en su gira mundial

Aitana "ha vuelto a apostar por unos movimientos sensuales con una especie de mezcla de canción de 'Toxic' de Britney Spears", explica Tatiana Arús del concierto de la artista en Roquetas de Mar.

El nuevo baile sensual de Aitana con Plex en las gradas en el primer concierto de su gira mundial

Aitana ha arrancado su gira mundial 'Cuarto azul' en Roquetas de Mar, Almería, donde ha sorprendido con un nuevo baile sobre el escenario. "Siempre suele protagonizar algún baile viral no exento de polémica", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo cómo la artista ha apostado "por unos movimientos sensuales con una especie de mezcla de canción de 'Toxic' de Britney Spears". Además, su novio, Plex, ha acudido al primer concierto de los 25 que tiene por delante en España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del crucero con hantavirus | Primeros positivos por hantavirus entre los repatriados del crucero: EEUU confirma "un positivo leve" y Francia reporta otro caso
  2. Clavijo dice "no darse por aludido" ante las críticas por su 'teoría' sobre las ratas que nadan: "El Gobierno intenta ridiculizarme. Era una conversación privada"
  3. Trump rechaza en su totalidad la propuesta iraní para terminar con la guerra: "Es totalmente inaceptable"
  4. Netanyahu asegura que buscará "reducir a cero" la ayuda militar que Israel recibe de EEUU en diez años
  5. Juanma Moreno avanza que no hablará con Vox si logra más del 40% del voto: "Iré directamente a la investidura"
  6. Los problemas de Amaia Montero en su primer concierto de regreso con La Oreja de Van Gogh: "La primera vez y lo hago fatal, soy consciente"