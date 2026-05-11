Con un nuevo baile sensual y Plex en las gradas: así fue el primer concierto de Aitana en su gira mundial

Aitana "ha vuelto a apostar por unos movimientos sensuales con una especie de mezcla de canción de 'Toxic' de Britney Spears", explica Tatiana Arús del concierto de la artista en Roquetas de Mar.

Aitana ha arrancado su gira mundial 'Cuarto azul' en Roquetas de Mar, Almería, donde ha sorprendido con un nuevo baile sobre el escenario. "Siempre suele protagonizar algún baile viral no exento de polémica", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo cómo la artista ha apostado "por unos movimientos sensuales con una especie de mezcla de canción de 'Toxic' de Britney Spears". Además, su novio, Plex, ha acudido al primer concierto de los 25 que tiene por delante en España.

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