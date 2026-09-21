Un creador de contenido desmonta la moda actual: "Ahora llevan bolso, antes era de padre que fuma Ducados"

Tops de crochet, bolsos para hombre, collares de perlas o las famosas gafas de bakala, todo parece nuevo hasta que el creador de contenido Álvaro Casares tira de memoria.

Si hay algo que se le da bien al creador de contenido Álvaro Casares, uno de los favoritos de Aruser@s, es encontrar las diferencias entre las cosas de antes y lo que triunfa ahora. Esta vez, el influencer se ha propuesto demostrarlo comparando las tendencias actuales con lo que hace unos años era completamente cotidiano. Por ejemplo, el clásico tapete que se colocaba encima de la televisión ahora se ha convertido, según el creador de contenido, en tops de crochet.

Las camisetas blancas de tirantes, "a lo moderno, como Vellerín", antes eran el uniforme oficial del "alicatador de baños". ¿Y los collares de perlas que llevan ahora algunos chicos jóvenes? Siempre han pertenecido a la "octogenaria que da propina a sus nietos".

También están las llamadas "gafas de bakala", que antes eran de "padre divorciado al que le da por el deporte". Y si ahora vemos cada vez a más chicos llevando bolso, tampoco es una novedad. "Antes era de padre que fuma Ducados", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, Alba Sánchez asegura que ha quedado una tendencia en el tintero: "La moda pijamera". "Se llevan mucho las zapatillas de estar por casa", añade la colaboradora.

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