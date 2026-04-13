Acusan a una española que vive en EEUU de ir demasiado elegante al supermercado: "Llevo unos vaqueros"

Cristina es una chica española que se ha ido a vivir a Dallas y que se ha hecho viral con este vídeo que recoge Aruser@s, en el que cuenta que una señora le ha llamado la atención en el supermercado... por ir demasiado arreglada.

Si el otro día nuestros amigos de Aruser@s nos hablaban de la nueva tendencia de salir en pijama, hoy nos traen otro vídeo viral. En este caso, se trata de una publicación de @cristinadasendallas, una chica española que se ha ido a vivir a EEUU.

Cristina nos cuenta en estas imágenes que una señora le ha preguntado si era de allí cuando estaba en el supermercado, algo extraño en su caso. "Al ser así pelirroja, si no hablo, puedo parecer de aquí", explica.

"En resumen: le había llamado la atención que viniera arreglada para hacer la compra", cuenta, para después enseñar su 'outfit': "Unos vaqueros con unas botas".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús advierte de que "el chandalismo se está imponiendo". "No quiero imaginar cómo va el resto", comenta Angie Cárdenas.

"¿Dónde han quedado los súper? Antes la gente iba a ligar", dice Alba Gutiérrez con nostalgia de la época de la piña.