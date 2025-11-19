Una española que vive en EEUU denuncia el alto coste de una consulta médica: "387 dólares, ibuprofeno y reposo"

Natalia, '@nataliauter1' en Tiktok, comparte con sus seguidores el elevado precio que ha tenido que pagar por acudir al médico en EEUU por a una amigdalitis y pone sobre la mesa el contraste con el sistema sanitario de España.

Natalia, una creadora de contenio española que lleva poco más de un año viviendo en EEUU, muestra desde su cuenta de TikTok '@nataliauter1' cómo está siendo su nueva aventura allí. Esta vez, cuenta su experiencia tras acudir al médico debido a una amigdalitis.

"Por suerte es la primera vez que vengo al médico", comienza explicando la joven en su vídeo, antes de advertir del elevado coste de la consulta. Solo por ser atendida, asegura, tuvo que pagar 300 dólares. A esto se sumaron otros 80 dólares correspondientes a una prueba para detectar streptococcus. "En total, 387 dólares por que me manden a casa con ibuprofeno y reposo", denuncia.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús no ha evitado tirar de humor ante las cifras que muestra la creadora de contenido. "Es peor esto que el fontanero de guardia", bromea el presentador. Aun así, Arús remarca la importancia de seguir las indicaciones médicas: "¿Cuántas veces nos ha sacado de un apuro alternar ibuprofeno y paracetamol? Sin embargo, automedicarnos es lo que no nos aconsejan los expertos".

