No te imaginas
"Prohibido entrar en pijama o bata de casa": el insólito cartel de un bar de Málaga por la nueva moda viral
La moda, que nació en París durante la pandemia, ya ha llegado con fuerza a España y ha provocado incluso restricciones en algunos establecimientos. "Es la conocida como NBN, Netflix Binge Netflix", explica Alba Sánchez.
Las tardes se van alargando con el cambio de hora y Alfonso Arús ha puesto el foco en una tendencia que no deja de crecer en redes sociales: salir a la calle en pijama. "Cada vez más personas en España salen así", asegura el presentador de Aruser@s, al comentar una costumbre que cada vez se ve más en calles, bares e incluso oficinas.
"No es una moda nueva, es la conocida como NBN, Netflix Binge Netflix, que empezó en París durante la pandemia", explica Alba Sánchez. Según detalla la colaboradora, la tendencia ha crecido tanto en España que algunos locales ya han decidido tomar medidas.
"Algunos establecimientos han puesto carteles avisando de que no atenderán a personas que lleguen en pijama o bata de estar por casa", señala la tertuliana, asegurando que esta situación ya se ha visto en oficinas de Sevilla y en bares de Málaga.
La moda, sin embargo, no convence a todo el mundo. "Una cosa es la moda que viene, que parece un dos piezas, y otra cosa es que saltes de la cama, te pongas una bata y te vayas al bar", comenta sorprendida Angie Cárdenas.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.