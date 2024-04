Con 8 millones de visualizaciones, la abuela de la usuaria de TikTok @andreaxgxrcia se ha convertido en viral, y no es para menos. A la pobre mujer se le ha olvidado que tenía los caracoles en remojo y cuando ha vuelto a casa se los ha encontrado en todos sitios menos en la sopa (vaya disgusto se hubiera llevado Celia Cruz), como vemos en el vídeo emitido también en Aruser@s.

"No me acordaba de los caracoles, ¡me cago en la mar!", lamenta la señora en voz en off mientras su nieta ríe sin parar. "Madre mía, madre mía, no me he acordado", sigue torturándose. En plató, los tertulianos también se muestran muy divertidos con esta situación.

"Los caracoles han decidido escapar", apunta Alfonso Arús. "Han escapado y así están por toda la cocina... y yo creo que se los irá encontrando por distintas partes de la casa", pronostica Hans Arús, poniéndonos los pelos de punta. Angie Cárdenas pide el indulto para ellos.