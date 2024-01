Se llama Guadalupe y tiene más de 200.000 seguidores en Instagram, donde se la conoce como 'Abuela de dragones'. Ella ha sido víctima de una broma de su nieta, que ha colocado recortes de su cara en todas las fotografías de su casa.

Pero, ¿cómo ha reaccionado al descubrilo? La señora se extraña al ver su cara por todas partes y pregunta a su nieta qué ha pasado. "¿Habéis trastocado eso?", dice, y le da un ataque de risa al percatarse de la broma: "¡Qué sinvergüenzas! La vieja está bien peinada, no me digas que no".

Aunque hay algo que a Guadalupe no le hace mucha gracia. "¿A mi marido no le habréis quitado la cara, no?", advierte, y expresa su enfado mientras abronca a sus nietas: "¡A quitarle al abuelito la cara, inmediatamente!".