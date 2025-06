9.000 euros, 5 horas a la semana: el desagradable empleo con el que esta joven de 21 años se está haciendo de oro

Tiene tan solo 21 años y ya se las ha arreglado para ganar 9.000 euros al mes trabajando cinco horas a la semana. ¿Y cómo puede conseguirse eso?, te preguntarás. Muy fácil: limpiando lo que nadie se atreve a limpiar. Así lo muestra la joven que protagoniza esta noticia viral en un vídeo que deja alucinados a nuestros amigos de Aruser@s.

Su nombre es Charlotte Bosanquet y es la fundadora de una agencia de limpieza. "Yo sí que lo haría", reconoce Hans Arús en el plató del programa de laSexta. "¿Vosotros aceptaríais ese trabajo o no?", quiere saber el colaborador acerca de sus compañeros. "A ver, si la señora considera que 9.000 euros merecen eso, lo veo bien. Ahora, yo no iba ni loco", opina Alfonso Arús.

Angie Cárdenas, para empezar, no se cree nada. "Yo he entrado en baños y no muy lejanos en los que he pensando 'pobre el que venga a limpiar'", asegura.

"Esto tiene muchísima tirada, sobre todo en redes sociales, porque produce como un placer visual", comenta Tatiana Arús al ver estas imágenes. "¿Tú sabes lo que cobra la hora? ¡112 euros!", echa los cálculos rápido Patricia Benítez.