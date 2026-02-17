Los vecinos de El Pópulo de Cádiz, hartos de los turistas: "Nos expropian. No somos un barrio, somos un parque temático"

"La vecindad no te pide el cafelito. Entras una casa y no huele a puchero. La calle ya no es nuestra, es de los turistas", se queja uno de los vecinos del barrio más antiguo de la ciudad. El turismo, denuncia, les está robando su esencia... y sus casas.

Sara Solomando atraviesa uno de los arcos que da acceso a uno de los barrios más antiguos de Occidente, el más viejo de Cádiz: El Pópulo. "También es en el que más se nota la presencia del turismo", apunta la reportera de Apatrullando.

Los guías turísticos cuentan la historia de este lugar a los visitantes, venidos de todas partes del mundo. Pero, "donde hay turismo, hay carteles". "Menos apartamentos turísticos y casas vacacionales y más viviendas para los gaditanos", reclaman algunos de ellos.

"Grabad, grabad. Vais a ver todo lo que nos están expropiando para montar apartamentos turísticos, cómo nos están vaciando el barrio. Ya no somos un barrio, somos un parque temático", lamenta Antonio, uno de los vecinos ante las cámaras del programa de laSexta. "Nos echan a los vecinos de Cádiz de nuestros barrios para vivir plácidamente en nuestras calles", insiste.

Las costumbres gaditanas, el arraigo, opina, se están perdiendo. "La vecindad ya no te pide el cafelito. Al entrar en una casa, no huele a puchero. La comunicación y la empatía que hay entre los vecinos, es nula. La calle es de los turistas", denuncia. Él vivía en una vecindad con otras diez familias y así había sido durante toda su vida, hasta que quisieron desahuciarles: "A una señora con 87 años le llegó un burofax con la carta de desahucio. Con 87 años la querían poner en la calle".

Antonio, que tiene 60 años, tuvo que marcharse a otro sitio y está bajo tratamiento psicológico después de dos desahucios: "No nos están quitando la casa, nos están quitando la vida". Pero sigue luchando por los que quedan, como Fefita. "A ella la echaron y yo le busqué una vivienda aquí en el mismo barrio, en una casa/palacio", cuenta. También avisa de que están desapareciendo los comercios de siempre.

Por suerte, a una de las tenderas, este goteo incesante de turistas le viene bien a su negocio. Pero en lo personal, su percepción cambia: "Ya no conoces a tus vecinos, como pasaba antes".

