Un pescadero de un mercado de Cádiz, sobre los turistas: "Los llaman 'los diésel', andan mucho y gastan poco"

¿Está Cádiz muriendo de éxito? Es la pregunta a la que intenta dar respuesta Jalis de la Serna y su equipo en este programa de Apatrullando. Y es que el turismo no da tantos beneficios como muchos podrían pensar. Al menos, es lo que opina este pescadero.

"Yo a ti te conozco", le dicen unos gaditanos a Jalis de la Serna a las puertas del Mercado Central de Abastos de Cádiz. Uno de ellos aprovecha la presencia de las cámaras de Apatrullando para quejarse: "No me gusta que cada año haya menos puestos, lo que significa que hay mucha hostelería".

El reportero entra para comprobar que lo que le dicen es cierto. "Esto está hecho ya para ellos", lamenta otra vecina. "El gaditano de toda la vida ya no compra", comentan también en el grupo.

"Los llaman 'los diésel': andan mucho y gastan poco", comenta el pescadero entre risas acerca de los turistas. Una pareja de Corea del Sur que ha ido a Cádiz a celebrar su luna de miel compra marisco para que se lo cocinen en uno de los restaurantes del mercado. "Ellos vienen mucho a comprar, valoran mucho nuestro género fresco", le dicen en otro establecimiento cercano, al revés de lo que le insinuaban en el anterior.

La explicación es simple: "El crucerista, en verdad... yo me alegro mucho por mis compañeros del marisco, pero solo picotean. No van a meter una dorada en el barco. A mí me viene mejor el turismo nacional", asegura otro de los tenderos para después enseñarle a Jalis una tintorera. "Como no le pongan una pulsera de 'todo incluido' no lo pueden meter en el crucero", bromea.

"Yo llevo aquí 45 años y al mercado yo no le pronostico 15 años más", lamenta otro de los propietarios de las pescaderías.

Lo cierto es que la zona de los bares y los restaurantes está abarrotada. Un grupo de taxistas lo celebra y muestra la otra cara de la moneda: "A nosotros, nos da. Vivimos del turismo y de la gente".

La hostelería también está de enhorabuena con que Cádiz esté de moda. Al día, un bar puede llegar a vender 500 litros de cerveza. Quienes también aprovechan el tirón son los vendedores ambulantes.

