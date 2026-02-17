Ahora

La Policía detiene en Cádiz a un tripulante de un crucero de turistas por agresión sexual: "Aquí traen a reparar los barcos y pueden estar un mes"

Jalis de la Serna y las cámaras de Apatrullando se empotran con la Policía Nacional para patrullar la noche gaditana. Esto es lo que ocurre cuando los turistas vuelven a los cruceros y sus tripulantes beben demasiado.

Sara Solomando y las cámaras de Apatrullando acompañan a la Policía Nacional para descubrir qué es lo que pasa en Cádiz cuando cae el sol y los turistas regresan los cruceros.

La vida no para en las calles de los barrios más céntricos y tampoco los incidentes. Tras acudir a varias llamadas en las que han tenido que mediar en peleas, los agentes se dirigen ahora a la playa, donde se acaba de producir una agresión sexual.

"Aquí traen a reparar los barcos de los cruceros y el barco se tira en el muelle aparcado, a lo mejor, un mes. Sus tripulantes tienen que hacer vida en la ciudad y alguno bebe más de la cuenta", cuenta un policía.

"Le ha realizado tocamientos a una fémina sin su consentimiento y ella quiere denunciar", les indican. "Al salir del bar, el hombre se ha abalanzado a por ella y le ha dado un tortazo en el culo", añaden.

Allí, frente al equipo del programa, proceden a hacer la detención preventiva.

