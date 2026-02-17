Un joyero de Cádiz, sobre por qué son cada vez más habituales los empeños: "Los alquileres son muy altos y hay mucho paro"

El negocio de la compra y la venta de oro en Cádiz ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años. Un joyero desgrana los motivos de este fenómeno y lo achaca, entre otros, a los altos precios de los alquileres.

El aumento del turismo en la ciudad de Cádiz no saca al municipio de la lista de los más castigados en España por el paro. El bajo nivel adquisitivo de los gaditanos lleva a muchos a buscarse la vida. "Es la primera vez que veo una joyería con cola", se sorprende Sara Solomando mientras anda por una zona alejada del centro turístico.

Un albañil se encuentra a las puertas esperando para entrar y le cuenta a la reportera de Apatrullando que ha ido para comprar un collar para su mujer. Hace unos años, fue él quien tuvo que vender oro para poder pagar sus deudas. "Me quedé sin trabajo durante el COVID", explica. "A mí, el oro me ha salvado", añade.

Un estadounidense también ha ido a comprar y quiere gastarse unos 3.000 o 4.000 euros. Una gaditana ha llegado para hacerse con "oro de ocasión" para "invertir": "Se vende y se te ha costado 3 lo puedes vender en 6". Las cámaras la acompañan al interior de la joyería.

"Lo que vendo son gangas", le dice el dependiente a la periodista al entrar. "La mayoría de la gente viene a invertir. Hay mucha gente que, desde hace seis meses, se ha ganado un dinero con el mismo oro que yo les he vendido", asegura.

Los empeños, cuenta, también son habituales. "Si en cuatro meses no viniera, evidentemente, pierde sus joyas", explica el funcionamiento. "Hay gente que no llega a final de mes, los alquileres son muy altos y hay mucho paro", comenta, para después enseñarle la pieza más cara que tiene en la joyería, que vale unos 200.000 euros.

*Ya puedes ver Apatrullando: Cádiz en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.